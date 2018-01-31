Армянские организации Франции довольны положительными акцентами на встрече с Макроном

Положительные акценты, положительные ожидания: так охарактеризовал впечатления от встречи с президентом Франции Макроном координатор совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.

На ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, депутат турецкого Меджлиса Гаро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго, мэр Лиона Геворг Кепенекян, члены правительства, парламентарии, руководители армянских организаций Франции, отцы церкви и пр. Как передает «Арменпресс», президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью, в которой обратился к ряду вопросов, волнующих армянскую общину, в том числе, и по вопросам Геноцида армян и урегулирования карабахского конфликта.

«Это была интересная встреча, особенно, поскольку она была первой после его избрания президентом. Установление с ним связей является очень положительным фактором. Мы представили президенту все наши вопросы и беспокойства. Очень важно, что это были не просто выступления – с президентом мы вели диалог»,- сказал он.

В выступлении президента он выделил то, что он сказал о памяти о Геноциде армян и внесении этого дня в календарь памятных дней Франции и замечание о криминализации отрицания Геноцида армян.

Затем, то, что Макрон особо выделил вопрос урегулирования карабахского конфликта.

«В своем слове я пригласил его в Арцах. Он сказал, что поедет туда с нами – когда вопрос будет решен. Это означает, что он представляет для себя возможность посетить армянский Арцах»,- сказал Мурад Папазян.

Как сообщалось ранее, на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сказал в беседе с «Арменпресс» комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян, ожидается уяснение позиции президента Франции.

«Это очень важное достижение, когда в очередной раз на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Мы представим наши вопросы, по которым и ожидаем уяснения позиции президента Франции. Пока что мы получали положительные сигналы, говорилось, что президент Франции с симпатией относится к армянскому народу, однако мы пока мало знаем о позиции президента Франции в армянских вопросах. Хотим понять, по какому пути мы будем двигаться»,- сказал комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян.

Ежегодный банкет Координационного совета армянских организаций Франции состоится 30-го января.

На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается присутствие президента Франции Эмманюэля Макрона, депутата турецкого Меджлиса Гаро Пайлана, мэра Парижа Анн Идальго, мэра Лиона Геворга Кепенекяна, членов правительства, парламентариев, руководителей армянских организаций Франции, отцов церкви и пр.

Лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции во время майских выборов.