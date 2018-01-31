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Премьер Бельгии высказался против вступления Турции в Евросоюз


Турция не должна становиться страной Евросоюза, но с ней надо развивать стратегическое партнерство, считает премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Турция не должна становиться страной ЕС, но надо развивать стратегическое партнерство с ней", — сказал бельгийский премьер, выступая с лекцией "Будущее Евросоюза" в НИУ ВШЭ.

Он также охарактеризовал отношения между Евросоюзом и Турцией как сложные.

Мишель находится с визитом в России, в среду состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник бельгийский премьер провел переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.




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