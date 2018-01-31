Президент Армении Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности

Президент Армении, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня, 31 января, созвал заседание Совета нацбезопасности, в рамках повестки которого обсуждался проект Программы модернизации Вооруженных сил РА на 2018-2024гг. и правового обеспечения процесса конституционных реформ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

По первому вопросу доклад представил министр обороны РА Виген Саркисян.

До этого президент Серж Саргсян представил свои подходы и оценки касательно представленного Министерством обороны долгосрочного проекта Программы модернизации ВС РА на 2018-2024гг., разработать которую он поручил 24 декабря 2017г. Было отмечено, что данная программа в начале с.г. детально обсуждалась также в Минобороны РА.

Глава государства отметил, что поручение о разработке данной программы было продиктовано новыми вызовами в регионе, наилучшим способом противодействия которым служит долгосрочный проект развития.

«Мы стали свидетелями того, что среди общественности возникали вопросы, некоторые спрашивали, а почему до сих пор у Минобороны и ВС не было подобных долгосрочных программ развития. Конечно, программы имелись и были всегда, но разница между прежними и нынешней программой заключается в том, что те были большей частью краткосрочные, а те программы, которые назывались “долгосрочными”, больше походили на выражение желаний, видений, идей. Данная же программа отличается от всех подобных программ тем, что она целенаправленная, в ней налицо конкретность, измеримость, указаны сроки, представлены рассчитанные качественные и финансовые показатели. Считаю, что на сегодня налицо хорошо разработанная программа, с конкретными целями, показателями и, что самое важное, с финансовыми расчетами. Сказанное не означает, что мы не можем уже внести изменения в данную программу. Безусловно, можем, именно поэтому она представлена на утверждение Совету нацбезопасности. После этого мы дадим ход процессу», – сказал президент, добавив, что программа уже обсуждалась им с министром обороны и начальником Главного штаба ВС РА.

Члены Совета безопасности в результате обсуждения одобрили представленные подходы, поручив правительству в установленном порядке дать им ход и представить на утверждение президента.

Второй вопрос повестки дня – о процессе правового обеспечения конституционных реформ – членам Совета доложил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

По словам министра, из предусмотренных упомянутым процессом 7 законов 5 полностью приняты, один одобрен Национальным Собранием в первом чтении, еще один будет обсужден в феврале – в ходе предстоящей четырехдневки. Давид Арутюнян доложил также, что в рамках того же процесса также уже приняты 27 пакетов законов.

Членам СНБ министр Арутюнян представил разработанные процессы формирования конституционных органов, включая НС, судебную власть, правительство, и законодательного регулирования. На заседании одобрены результаты процесса правового обеспечения конституционных реформ, правительству поручено в установленном порядке продолжить их реализацию и обеспечить доведение процесса до логического завершения.