Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 31-го января на некоторых дорогах в Армении –местами гололед. На дорогах Дилижан-Ванадзор, Горис-Сисиан и Горис-Капан - местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.