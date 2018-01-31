Мадуро сообщил о сроках начала продажи венесуэльской криптовалюты

Предварительная продажа национальной венесуэльской криптовалюты петро стартует 20 февраля. Об этом заявил во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Prensa Latina из столицы страны Каракаса.

"Транзакции [по приобретению] валюты можно будет осуществлять безопасно и напрямую, чтобы избежать блокирования", - отметил глава южноамериканского государства. Он сообщил, что подписал документ, в котором перечислены характеристики и функционирование криптовалюты, однако ничего не уточнил насчет самого механизма по ее продаже.

В начале этого месяца Мадуро распорядился начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты. Тогда он указал, что каждый петро будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти.





