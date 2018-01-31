В Армении в воинских частях ЮВО проведена акция в преддверии празднования 75- летия победы в Сталинградской битве

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в преддверии празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, проведена акция «1+1: Помни, гордись, передай память о Сталинграде!». В рамках данной акции в дома офицеров Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов поступило более 300 исторических книг и порядка 100 различных фильмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, oфицерами отдела по работе с личным составом воинских частей в городах Гюмри и Ереван в течение года был проведен сбор художественной литературы по тематике военных лет, куда вошли романы, повести и рассказы, по мотивам которых были сняты художественные фильмы.

В проект привлечены произведения по отечественной истории, издания о героях прошлого, книги о Первой Мировой, Великой Отечественной, русско-персидской и русско-турецкой войнах. Особое место занимают издания военно-исторической тематики о памяти защитников Сталинградской битвы.

В новой фильмотеке художественные и документальные отечественные и зарубежные фильмы. В проект вошли такие киноленты как: «Город в огне», «Альта» против Рейха», «Жизнь и судьба», «Крылья дьявола», «Один в поле воин», «Сталинград» и т.п.

В российском соединении в феврале текущего года во всех военных городках и школах будет проведена картинная и книжная выставка, посвященная «75-летию победы в Сталинграде», которую смогут посетить военнослужащие и члены их семей, а также пройдет показ фильмов о Сталинградской битве - одном из главных переломных сражений Великой Отечественной войны, символе стойкости русской армии, мужества русского солдата.