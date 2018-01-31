Американцам понравилось обращение Трампа к конгрессу

Большинство американцев положительно оценивают обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу СNN.

Так, "очень позитивную" оценку выступлению дали 48% телезрителей, а еще 22% отметили, что отреагировали "в какой-то мере позитивно" на слова Трампа. В свою очередь, 29% опрошенных сказали, что выступление произвело на них отрицательное впечатление. Остальные респонденты затруднились ответить, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время CNN подчеркивает, что, согласно результатам опросов, все предшественники Трампа на посту главы государства за последние 20 лет получали больше положительных реакций сограждан на свои обращения к конгрессу.

Телеканал отмечает, что результаты опроса отражают взгляды не всех американцев, а только тех, кто смотрел речь Трампа.