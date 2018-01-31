Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Главный пресс-центр Олимпиады-2018 официально открыт в Пхёнчхане


Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр 2018 года официально открыт в южнокорейском Пхёнчхане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap.

В церемонии открытия приняли участие глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом и председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета Гунилла Линдберг.

Главный пресс-центр расположен в горном кластере Пхёнчхана на курорте "Альпензия".

Игры-2018 пройдут 9 с по 25 февраля.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации