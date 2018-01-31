Послание президента США Дональда Трампа к Конгрессу США "О положении страны" стало самой обсуждаемой подобной речью американского президента в истории социальной сети "Твиттер", как передает Арменпресс, об этом пишет в среду "Лос-Анджелес таймс".

Согласно данным соцсети, во время выступления Трампа пользователи "Твиттера" отправили около 4,5 млн сообщений с хэштегами, посвященными посланию. В прошлом году во время аналогичного обращения главы государства к конгрессменам таких "твитов" было 3 млн.

Сообщением, набравшим наибольшее количество "ретвитов" во время речи, стал "твит", опубликованный самим американским президентом, в котором он опубликовал ссылку на трансляцию послания в прямом эфире.

Самыми популярными темами у пользователей стали предложения Трампа по миграционной реформе, также упоминались криминальная группировка MS-13 и гимн США. Чаще всех пользователи обсуждали самого Трампа и его супругу Меланию, экс-президента США Барака Обаму, спикера палаты представителей США Пола Райана, а также представителя демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелози.

Также, по данным телеканала Си-Эн-Би-Си, речь Трампа оказалась одной из самых продолжительных в истории и длилась 1 час 20 минут. Дольше него свое послание к Конгрессу США представлял только экс-президент США Билл Клинтон в 1995 году, когда его речь длилась 1 час 24 минуты, и в 2000 году, когда он говорил 1 час 28 минут.