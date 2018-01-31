Суд в Москве признал законным развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

Кунцевский суд Москвы признал законным развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, обжаловавшей ранее расторжение брака. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщила в среду адвокат Цымбалюк Лариса Широкова.

"Кунцевский суд оставил нашу апелляционную жалобу без изменений. Развод вступил в законную силу", - сказала адвокат, добавив, что обжалует это решение в кассационном порядке.

Судебное заседание по ходатайству адвокатов Джигарханяна прошло в закрытом режиме. Цымбалюк-Романовская лично присутствовала на рассмотрении своей жалобы.

По словам Ларисы Широковой, жалоба была подана в связи с тем, что представитель по доверенности в бракоразводном процессе (которым являлась Элина Мазур) не разъяснил Цымбалюк-Романовской ее права "использования срока для примирения сторон".

Развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской официально был оформлен в конце ноября прошлого года в мировом судебном участке номер 202 района Кунцево. Супруга не возражала против бракоразводного процесса. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры. Официально брак был заключен 25 февраля 2016 года.