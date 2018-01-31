Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", опровергла свои слова о дате выхода первого эпизода заключительного сезона истории, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Metro привело цитаты Уильямс, где она заявила, что первый эпизод заключительного сезона сериала выйдет на экраны в апреле 2019 года.

"Всего лишь твит, чтобы дать вам знать, что эта "цитата" о дате выхода "Игры престолов", которую я предположительно дала, полностью неверна и взята из интервью, которое я давала несколько лет назад", — написала актриса в Twitter.

Ранее телеканал HBO сообщил, что последний, восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.