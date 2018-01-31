Facebook запретит размещать рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют и бинарных опционов. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пресс-служба соцсети.

"Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта", - говорится в сообщении. Сервис также попросил пользователей сообщать о публикациях, нарушающих новые правила.

Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.



