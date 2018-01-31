СМИ: умер израильский поэт Хаим Гури

Израильский поэт, журналист и режиссер-документалист Хаим Гури умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

"Мое сердце опечалено горькой новостью о смерти Хаима Гури", - приводит газета слова министра культуры Израиля Мири Регев.

По данным The Jerusalem Post, Гури - лауреат национальной Премии Израиля в области поэзии (1988) и многих других литературных наград. Поэт стал известен освещением суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманном.