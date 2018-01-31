Армения надеется, что Европарламент ратифицирует новое соглашение с РА до 2019 года

30 января находящийся с рабочим визитом в Брюсселе председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян встретился со своими коллегами из Европарламента. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи с сопредседателем Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству ЕС – РА Саджадом Каримом стороны обратились к итогам 17-го заседания комиссии, прошедшего в Ереване в декабре 2017 г. Затронуты также приоритетные вопросы, совместная деятельность и программы сотрудничества Евросоюз – Армения.

Обратившись к уровню парламентского взаимодействия, стороны подчеркнули важность положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, касающихся переформатирования партнерства существующего парламентского сотрудничества. В этом контексте выделены также роль механизмов парламентского контроля и усилия по их эффективному применению.

Председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям встретился также с вице-председателем политической группы ЕНП Европарламента Сандрой Калниете. Обсуждены приоритеты политического взаимодействия на двустороннем уровне. В контексте проводимых в Армении реформ стороны подчеркнули важность принципа включения социального компонента. Отмече на ведущая роль парламентского партнерства в обеспечении атмосферы доверия.

В рамках четырехдневного визита А.Ашотян встретился также с координатором внешних отношений фракции ЕНП Кристианом Дан Предой.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС и обеспечения плавного процесса ратификации в национальных парламентах. В связи с этим А.Ашотян заметил: “Мы надеемся, что Европейский Парламент ратифицирует новое соглашение с РА до выборов Европарламента 2019 года”.

Собеседники обратились также к вызовам региональной безопасности, плодотворному взаимосотрудничеству парламентариев.