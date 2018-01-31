Из проекта Судебного кодекса Армении изъяты регуляции о судебных штрафах: Давид Арутюнян

Принятый в первом чтении конституционный законопроект «Судебный кодекс Республики Армения» претерпел ряд изменений. Как передает «Арменпресс», об этом заявил 31-го января министр юстиции Армении Давид Арутюнян в ходе заседания Постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.

Из всех внесенных редакционных и других изменений Д. Арутюнян выделил 12. Одним из данных изменений является то, что из законопроекта «Судебный кодекс Республики Армения» изъяты регуляции о судебных штрафах.

«Соответствующие регуляции в скором времени будут представлены поправками в процессуальный кодекс», – отметил Д. Арутюнян.

Как сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян, представляя причину внесения изменений, подобные меры являются жесткими, возможно, в дальнейшем на практике возникнет необходимость во внедрении дополнительных механизмов.

«В случае регулирования на уровне конституционного закона это будет гораздо труднее сделать, чем в случае процессуального кодекса.

Вскоре мы представим законодательные изменения в 3 кодекса: Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. Будут предусмотрены те же штрафы, которые были в принятом в первом чтении законе „ Судебный кодекс РА”», – отметил он.

Как сообщалось ранее, свыше 600 адвокатов Армении присоединились к заявлению о недопустимости внедрения правовой регулировки о применении судом штрафов в отношении защитников. Палата адвокатов Армении считает недопустимым механизм, предусмотренный конституционным законопроектом «Судебный кодекс РА», в частности, применение штрафов против адвокатов в качестве судебной санкции.