WSJ: минюст США проводит проверку в отношении Apple по факту замедления работы iPhone

Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении корпорации Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Как передает Арменпресс, oб этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Подробности расследования неизвестны.

По данным The Wall Street Journal, аналогичную проверку в отношении Apple также проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она обычно инициирует разбирательства в случае подозрений, что та или иная компания утаила от своих инвесторов часть информации, которая потенциально может отразиться на ее капитале и стоимости акций.