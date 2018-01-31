Chevron и Total нашли крупное нефтяное месторождение в Мексиканском заливе

Американская Chevron и французская Total сделали крупное нефтяное открытие в американской части Мексиканского залива, как передает Арменпресс, об этом сообщила Chevron.

Запасы нефти обнаружены корпорацией на структуре Ballymore примерно в 4,8 километра от платформы Blind Faith на глубине почти в 2 километра. Протяженность скважины — 8,9 километра.

"Глубоководье Мексиканского залива — важная часть долгосрочной стратегии нашей компании. Это открытие существенно дополняет наше портфолио, особенно с учетом сочетаний его размера, качества и близости к инфраструктуре", — приводятся в сообщении слова президента Chevron North America Exploration and Production Джеффа Шелленбэргера.

Chevron является оператором проекта с долей 60%, ее партнер — Total (40%).