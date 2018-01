СМИ: в США найден мертвым актер Марк Саллинг

Американский актер и музыкант Марк Саллинг был обнаружен мертвым, предположительно, он покончил с собой. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник интернет-портал TMZ.

По сведениям его источников в правоохранительных органах, тело актера, которому было 35 лет, нашли недалеко от реки, поблизости от его дома в штате Калифорния. Ранее Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. Ожидалось, что ему вынесут приговор в марте. Актеру могло грозить тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

Саллинг исполнял одну из главных ролей в телесериале "Хор" (Glee, 2009-2015) и снимался в фильме "Дети кукурузы 4: Сбор урожая" (Children of the Corn: The Gathering, 1996). Саллинг также записал два музыкальных альбома в 2008 и 2010 годах.