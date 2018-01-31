Борьба за справедливость и признание – наша борьба: Эмманюэль Макрон – о Геноциде армян

На ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, депутат турецкого Меджлиса Гаро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго, мэр Лиона Геворг Кепенекян, члены правительства, парламентарии, руководители армянских организаций Франции, отцы церкви и пр. Как передает «Арменпресс», президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью, в которой обратился к ряду вопросов, волнующих армянскую общину, в том числе, и по вопросам Геноцида армян и урегулирования карабахского конфликта.

«Борьба за справедливость и признание – наша борьба. Мы ведем эту борьбу, помня о Деноциде армян и внеся этот день в календарь памятных дней Франции»,- сказал Макрон, добавив, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.

Говоря об отношениях с Турцией, он сказал, что попытается вовлечь Эрдогана в регулярный диалог:«Иногда, наперекор желаниям прессы». «Я сказал ему все – как есть. Иногда в прессе высказываются сомения по этому поводу, однако результаты показывают, что посыл Франции не есть слова, сказанные в вакууме»,- сказал Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тепло приветствовал депутата турецкого Меджлиса Гаро Пайлана, дказав, что его голос иногда звучит в неравной среде, однако он значительно важнее, чем многие громкие высказывания иных.

Как сообщалось ранее, на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сказал в беседе с «Арменпресс» комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян, ожидается уяснение позиции президента Франции.

«Это очень важное достижение, когда в очередной раз на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Мы представим наши вопросы, по которым и ожидаем уяснения позиции президента Франции. Пока что мы получали положительные сигналы, говорилось, что президент Франции с симпатией относится к армянскому народу, однако мы пока мало знаем о позиции президента Франции в армянских вопросах. Хотим понять, по какому пути мы будем двигаться»,- сказал комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян.

Ежегодный банкет Координационного совета армянских организаций Франции состоится 30-го января.

На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается присутствие президента Франции Эмманюэля Макрона, депутата турецкого Меджлиса Гаро Пайлана, мэра Парижа Анн Идальго, мэра Лиона Геворга Кепенекяна, членов правительства, парламентариев, руководителей армянских организаций Франции, отцов церкви и пр.

Лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции во время майских выборов.