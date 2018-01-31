Два корабля военно-морской группировки НАТО вошли в воды Черного моря

Ракетный эсминец проекта 45 Duncan Королевских ВМС Великобритании и турецкий фрегат Gaziantep, входящие в состав Второй Постоянной военно-морской группировки SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) НАТО вошли во вторник в акваторию Черного моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в Twitter Объединенное военно-морское командование НАТО.

К сообщению прикреплены две фотографии с военными кораблями, заходящими в акваторию Черного моря.

Ранее сообщалось, что Постоянная военно-морская группировка, в которую помимо британского миноносца и турецкого фрегата входит румынский фрегат Regele Ferdinand, с 30 января по 17 февраля проведет операции по наблюдению на море в национальных и международных водах Черного моря.





