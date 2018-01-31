Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США

Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США, заявил президент США, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу "О положении страны", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", - сказал он.

"Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость - это прямая тропа к конфликту", - добавил Трамп.

В связи с этим он призвал конгресс "прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США".

"В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который, надеюсь, нам никогда не придется использовать ", - сказал президент США".