Для Арпинэ Ованнисян важно найти сбалансированные регуляции в вопросе санкций в отношении адвокатов

Приемлемы позиции как «за», так и «против» в вопросе наложения штрафных санкций в отношении адвокатов, которые установлены Судебным кодексом Армении. В этом вопросе чрезвычайно важно сохранение баланса. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала зампредседателя НС Армении, член правовой комиссии НС Армении Арпинэ Ованнисян.

- Г-жа Ованнисян, члены Палаты адвокатов выразили озабоченность в связи с указанным законопроектом. Нет ли необходимости в сдерживании недобросовестного поведения адвокатов путем денежного штрафа?

- Трудно ответить на вопрос однозначно. Для меня в отдельных случаях приемлемы позиции как «за», так и «против» в вопросе санкций в отношении адвокатов. В этом вопросе чрезвычайно важно сохранение баланса.

Прежде всего, надо понять, в чем смысл наложения санкций. В обосновании законопроекта сказано, что санкции будут служить поддержанию высокого авторитета судебных властей и возможности обеспечения нормального хода судебного процесса.

С другой стороны, регуляции в этом вопросе должны быть таковыми, чтобы оградить независимость адвокатуры от неправомерных вмешательств.

- Адвокаты говорят, что недобросоветсные судьи могут ограничить их возможности осуществлять свои функции, причем, санкция вступает в силу с момента наложения, а аппеляция не приостанавливает ее действие. Что вы скажете по этому поводу?

- Прежде всего, есть сдерживающие недобросовестных судей механизмы. Речь идет об институте дисциплинарной ответственности. Что касается опротестования санкций, то, в какой-то мере, разделяю озабоченность адвокатов. Думаю, вопрос надо обсудить, поскольку регуляции имеют как положительные, так и отрицательные стороны.