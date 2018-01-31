Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении

Президент Армении Серж Саргсян подписал 31-го января ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, президент Армении Серж Саргсян подписал законы о внесении изменений в УК Армении, закон о СК Армении, о вознаграждении должностных лиц, об Академии юстиции Армении и пр.