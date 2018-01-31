СМИ сообщили о встрече директора СВР России Нарышкина с главой нацразведки США

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе пребывания в США встречался с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом, другими представителями американского разведывательного сообщества, как передает Арменпресс, об этом сообщила New York Daily News со ссылкой на два информированных источника. Собеседники издания не стали разглашать содержание состоявшихся переговоров.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, официального подтверждения того, кто с американской стороны был партнером Сергея Нарышкина по переговорам, пока не поступало.

О визите Нарышкина в Вашингтон рассказал российский посол Анатолий Антонов, передает РБК. Он не уточнил цель визита, но отметил, что контакты по линии спецслужб двух стран продолжаются даже «в самое трудное время».

Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно визита Нарышкина. "Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос: с каким американским официальным лицом он встречался?", - сказал сенатор журналистам.