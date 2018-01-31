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Трамп призвал оказывать зарубежную помощь США только друзьям


Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, как передает Арменпресс, об этом заявил президент Дональд Трамп.

"Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям", - завил он в обращении к парламенту.

Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля "десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания".

При этом, подчеркнул Трамп, "ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд".

 

 

 

 




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