Турецкие врачи осудили арест своих товарищей, выступивших за мир

Союз турецких врачей и ряд других профсоюзов и организаций выразили поддержку тем членам Союза турецких врачей (TTB), которых накануне задержали за протест против операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в Африне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В своем заявлении врачи отметили, что задержания их коллег прошли в Анкаре, Стамбуле, Измире, Адана, Диарбекире, Ване, причем врачей задерживали на рабочих местах, в их домах, хотя никаких преступлений они не совершали – они всего лишь выступили за ценности, которым служит их профессия.

Как сообщалось ранее, утром 30-го января были задержаны 11 членов Союза турецких врачей, опубликовавшие заявление с протестом против операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в Африне.

В заявлении Союза турецких врачей об этой операции сказано, что «война касается вопроса здоровья народа». «Как врачи, мы предупреждаем, что любая война, любое столкновение приводит к необратимым последствиям для физического, психического, социального здоровья, становясь тем самым причиной человеческой драмы. Мы говорим войне «нет!», пусть немедленно наступит Мир!»,- сказано в заявлении.

На это заявление резко отозвался Эрдоган, а прокуратура Анкары начала расследование по признакам «пропаганды терроризма и возбуждении ненависти и вражды».

В результате, утром 30-го января были задержаны 11 членов Союза турецких врачей, в том числе, председатель этой организации.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.