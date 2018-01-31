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В Турции задержан 82-летний мужчина, изнасиловавший собаку


В Турции, в губернии Коджаэли, задержан 82-летний мужчина, обвиняемый в  изнасиловании собаки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken. Из материалов, размещенных в соцсетях, видно, как мужчина насилует собаку на пустыре. Как выяснилось, пустырь расположен в квартале Эскихисар.

По данному факту правоохранительные органы задержали 82-летнего Н.Дж., который был доставлен в полицейский участок для дачи показаний.


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