Трамп представил конгрессу новый иммиграционный план

Президент США Дональд Трамп назвал визовую программу по розыгрышу грин-карт причиной недавних терактов в Нью-Йорке, призвал ее отменить, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Две террористические атаки в Нью-Йорке стали возможными благодаря визовой лотерееи цепной миграции. В эпоху терроризма эти программы представляют риски, которые мы себе больше не можем позволить", - сказал Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу "О положении страны".

Он представил конгрессу новый иммиграционный план из четырех частей.

"В соответствии с четвертой частью (плана - ИФ) будет прекращена визовая лотерея - программа, при которой произвольно выдавались Грин-карты без какой-либо оглядки на навыки и (личные) качества (мигрантов) или безопасность нашего населения", - подчеркнул американский лидер.

В рамках плана также предполагается система предоставления гражданства для 1,8 миллионов незаконных мигрантов, которые попали в США детьми, укрепление системы пограничного контроля и ограничение на въезд семей мигрантов.