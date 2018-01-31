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Три человека погибли при падении вертолета на жилой дом в Калифорнии


Три человека погибли во вторник при падении вертолета на дом в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя городской полиции Дженнифер Манзеллу, вертолет Robinson 44, на борту которого находились четыре человека, вылетел из аэропорта им. Джона Уэйна и упал примерно в полутора километрах от него, сообщает Арменпресс.

По предварительным данным, все трое погибших находились в вертолете. Четвертый из находившихся на борту получил травмы, также травмирован человек, оказавшийся рядом с местом падения. Об их состоянии не сообщается.

Расследование инцидента ведут федеральное авиационное управление и национальный совет по безопасности на транспорте.





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