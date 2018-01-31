Основание агрокомплекса, построение канатной дороги: Губернатор ожидает серьезные инвестиции в Лори

В области Лори в 2018 году ожидаются серьезные инвестиции. Об этом и о многом другом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор Лори Артур Налбандян.

-Г-н Налбандян, каким был 2017 год для области Лори? Какие достижения вы бы выделили?

-2017 год был беспрецедентным по части старта ряда инвестиционных программ, были достигнуты определенные важные договоренности по проектам, которые стартуют в этом году и обеспечат перспективы развития для нашей отрасли. Одним словом, засеяны семена. В 2017 году были осуществлены крупные строительные программы – как за счет государства, так и за счет международных структур и донорских организаций.

В прошлом году мы объявили область «Смарт», в связи с чем осуществили ряд последовательных шагов: в 17 школах области оборудованы кабинеты «Смарт», в этом году такие же кабинеты откроем еще в 6 школах.

-Каковы приоритеты области в 2018 году? Какие задачи поставлены?

-Для нас нет вторичных проблем, все они важны и приоритетны, поскольку направлены на повышение благосостояния жителей области, обеспечение развития области. Отмечу, что в прошлом году была разработана программа развития области на 2017-2025 годы, в которой мы рассматривали в перспективе равномерное развитие общин области.

- В одном из интервью вы говорили, что ожидаете инвестиционный бум. Какие программы намечены на этот год, каковы перспективы открыти я новых рабочих мест?

-Да, я верю в инвестиционный бум. Говоря в цифрах, мы ожидаем в 2018 году вложений в частном секторе по части промышленности на сумму в 44 млрд драмов, из коих 7.95 млрд драмов – в горнодобывающей отрасли, 32.5 млрд драмов – в завод газовых баллонов и карбона, в туризме – 3.2 млрд драмов и пр.

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