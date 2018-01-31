Сирийский конгресс в Сочи проголосовал за реформу конституции

Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.



