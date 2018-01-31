Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Сирийский конгресс в Сочи проголосовал за реформу конституции


Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.


 

 

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации