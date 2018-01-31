Европейские индексы - 30-01-18

МОСКВА, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.95% и составил 13197.71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.87% и составил 5473.78 пункта, британский FTSE снизился на 1.09% и составил 7587.98 пункта, российский MICEX снизился на 0.17% и составил 2280.36 пункта, а RTSI вырос на 0.21% и составил 1278.75 пункта.