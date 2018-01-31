«Арсенал» проиграл в первой игре Генриха Мхитаряна в составе клуба
01:36, 31 Январь, 2018
В рамках 25-го тура первенства Англии по футболу, лондонский «Арсенал» встретился на выезде с клубом «Суонси». Как передает «Арменпресс», «Арсенал» проиграл в этой первой игре Генриха Мхитаряна в составе клуба, со счетом 3:1.
Таким образом, «Арсенал» остался на 6-м месте, с прежними 42 очками.
Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».