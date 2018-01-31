Лидер национальной шахматной сборной, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян сыграл вничью в 8-ом туре турнира Гибралтара.

Как передает «Арменпресс», в 8-ом туре турнира Гибралтара его соперником был гроссмейстер Григорий Опарин. Таким образом, после 8 туров Левон Аронян набрал 6 очков, наравне с 9 другими участниками, которых опережают набравшие по 6,5 очков Накамура, Лаграв, Рапорт и Дубов.

В 8-ом туре турнира Гибралтара Лилит Мкртчян потерпела поражение.

В крупном турнире GibraltarMasters участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters последних трех лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.