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Левон Аронян сыграл вничью в 8-ом туре турнира Гибралтара


Лидер национальной шахматной сборной, действующий  обладатель Кубка мира Левон  Аронян сыграл вничью в 8-ом туре турнира Гибралтара.

Как передает «Арменпресс», в 8-ом туре турнира Гибралтара его соперником был гроссмейстер Григорий Опарин. Таким образом, после 8 туров Левон  Аронян набрал 6 очков, наравне с 9 другими участниками, которых опережают набравшие по 6,5 очков Накамура, Лаграв, Рапорт и Дубов.

В 8-ом туре турнира Гибралтара Лилит Мкртчян потерпела поражение.

В крупном турнире  GibraltarMasters  участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый  высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters  последних трех  лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита  Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.


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