Скончался самый пожилой житель планеты

Старейший в мире мужчина, испанец Франциско Нуньес Оливер ушел из жизни 29 января 2018 года. Как сообщает Арменпресс, о смерти Франциско Нуньеса Оливера сообщил в твиттере председатель правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

Антонио Кармона, мэр деревни Бьенвенида, где жил Франциско, сказал, что это «потеря для деревни и всего мира».

«Он очень много значил для нас. Он представлял нашу деревню, благодаря ему мы стали известными. Все будут скучать по нему».

Местные чиновники объявили день траура в память о Франциско.

Франциско Нуньес Оливер родился 13 декабря 1904 года. Причиной своего долголетия он называл хорошие гены, труд и разнообразную диету. К тому же каждый день он пил по бокалу красного вина.