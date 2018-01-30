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Задержан мужчина, разыскиваемый НЦБ Интерпола Словакии по обвинению в покушении на убийство


29 мая в 13.00 сотрудники Маштоцского отдела  в Паспортно-визовом управлении Полиции Республики Армения задержали Оганеса О., 1967 г.р., который с 11 марта 2006 года разыскивался НЦБ Интерпола Словакии по обвинению в покушенмии на убийство. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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