Задержан мужчина, разыскиваемый НЦБ Интерпола Словакии по обвинению в покушении на убийство

29 мая в 13.00 сотрудники Маштоцского отдела в Паспортно-визовом управлении Полиции Республики Армения задержали Оганеса О., 1967 г.р., который с 11 марта 2006 года разыскивался НЦБ Интерпола Словакии по обвинению в покушенмии на убийство. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.