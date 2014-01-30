Предстоящие на 31 января мероприятия
21:05, Январь 30, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 30.01-21:50 Скончался самый пожилой житель планеты
- 30.01-21:48 Задержан мужчина, разыскиваемый НЦБ Интерпола Словакии по обвинению в покушении на убийство
- 30.01-21:05 Предстоящие на 31 января мероприятия
- 30.01-20:57 В Комитет против пыток ООН отправлен отчет о состоянии прав человека в Азербайджане
- 30.01-20:30 Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6
- 30.01-19:08 Армен Ашотян проводит встречи с представителями Европарламента
- 30.01-18:25 ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против России
- 30.01-18:03 VW по итогам 2017 года остался крупнейшим в мире автопроизводителем
- 30.01-17:53 СМИ: Эр-Рияд вернул $106 млрд по итогам сделок с подозреваемыми в коррупции
- 30.01-17:40 Члены парламентской группы дружбы Армения – США встретились с послом США
- 30.01-17:35 Появление арцахского бренда в российском рынке стало причиной очередной азербайджанской истерии
- 30.01-17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-01-18
- 30.01-17:31 Азиатские индексы - 30-01-18
- 30.01-17:06 Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
- 30.01-17:01 Мирное урегулирование конфликта Нагорного Карабаха является одной из важнейших задач внешней политики Армении: Серж Саргсян
- 30.01-16:59 Президент видит необходимость в пересмотре стратегии национальной безопасности Армении
- 30.01-16:58 Путин пошутил, что ему "обидно" не попасть в "кремлевский список" США
- 30.01-16:43 Основная часть суммы на продление ААЭС будет направлена на повышение уровня безопасности
- 30.01-16:39 Президент Армении встретился с руководящим составом МИД
- 30.01-16:35 На Сицилии арестовали более 30 мафиози, укравших банкомат экскаватором
- 30.01-16:31 В Египте встретились самый высокий мужчина и самая маленькая женщина в мире
- 30.01-16:26 DPA: блок Меркель и СДПГ уладили разногласия по вопросу ограничения миграции
- 30.01-16:20 Стартовала встреча Армена Саргсяна с учеными
- 30.01-16:09 Дома в Дубае будут снабжать электричеством, полученным из мусора
- 30.01-15:58 Постоянный совет ОДКБ согласовал план миротворческой деятельности с ООН
- 30.01-15:56 Спикер парламента Каталонии отложил дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера региона
- 30.01-15:51 Обсуждены пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между Арменией и Китаем
- 30.01-15:33 Никола Пашиняна в списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц нет
- 30.01-15:21 Посол США в РФ призвал относиться к "кремлевскому докладу" без эмоций
- 30.01-15:16 Президент Турции подал в суд на оппозиционного политического деятеля, много лет тому назад употребившего термин «Геноцид армян»
- 30.01-15:15 Выплата пенсий начнется с 5-го февраля
- 30.01-15:11 Путин: конгресс в Сочи предоставляет возможность искоренить терроризм в Сирии
- 30.01-15:02 МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады
- 30.01-14:56 Мэр Тбилиси сообщил о 14 пострадавших при обрушении в метро
- 30.01-14:46 Reuters: все задержанные в рамках саудовской антикоррупционной кампании освобождены
20:31, 26.01.2018
Просмотрели 1774 раз Телеведущая Cnews напомнила послу Турции о Геноциде армян
12:10, 26.01.2018
Просмотрели 1190 раз Скажет ли Трамп правду о Геноциде армян: статья внука Моргентау в WSJ
17:56, 26.01.2018
Просмотрели 1189 раз За глобальным экономическим столом в Давосе у нас было свое место, и у нас был свой голос: Армен Авак Авакян
12:58, 24.01.2018
Просмотрели 876 раз Армения и Иран ведут стабильный политический диалог: Серж Саргсян
15:50, 27.01.2018
Просмотрели 863 раз Минобороны разрешило похоронить Саркиса Ацпаняна на Ераблуре