В Комитет против пыток ООН отправлен отчет о состоянии прав человека в Азербайджане

В Комитет против пыток ООН 29 января был отправлен совместный отчет правозащитных организаций - Института мира и демократии, Международного партнерства за права человека ( International Partnership For Human Rights ) и Международной организации против пыток ( World Organisation against Torture).

Как сообщает Арменпресс, в отчете говорится о положении с правами человека, демократическими свободами в Азербайджане.

B отчете указано число политических заключенных и перечислены поименно многие из них, с указанием политических мотивов ареста, суда и приговора. Также упоминаются факты пыток и убийств в Нардаране, в Гобустанской тюрьме, о гибели заключенных в других местах.

B отчете названы имена погибших в ходе операции по разоблачению лиц, обвиняемых якобы «в шпионаже в пользу Армении». B отчете выдвинуто требование о расследовании этих преступлений.

Отчет содержит также информацию о преследовании институтов гражданского общества, лишении граждан профессиональной юридической защиты, перечислены имена адвокатов, имеющих мужество защищать права политических заключенных и изгнанных за это из Коллегии адвокатов.