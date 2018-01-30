Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 29 и 30 января, раскрыто 6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 15 случаев кражи, 4 случая мошенничества, 2 случая взяточничества, по 1 случаю похищения человека, грабежа, присвоения, незаконной вырубки дееревьев и уклонения от уплаты налогов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 2 человека погибли, 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.