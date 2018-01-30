Армен Ашотян проводит встречи с представителями Европарламента

Находящийся в Брюсселе с четырехдневным визитом председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян встретился с депутатами, руководителями политических групп и представителями Постоянной комиссии по международным отношениям Европарламента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Армен Ашотян встретился с вице-президентом Европейского парламента Хeйди Хауталой. Стороны подчеркнули важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, выразив уверенность в том, что соглашение станет новым стимулом в отношениях Армении с ЕС, обеспечивая твердые основания для устойчивого развития и партнерства.

Собеседники коснулись мирного процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Армен Ашотян отметил, что Армения по-прежнему верна своей приверженности решению этого вопроса исключительно мирным путем. Он высоко оценил усилия ЕС, направленные на сохранение согласованного всеми сторонами формата урегулирования конфликта. Ашотян подчеркнул важность участия народа Нагорного Карабаха в процессе урегулирования.

Армен Ашотян также встретился с представителем Европейской народной партии в Европарламенте Ласло Токешом и сопредседателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Ребеккой Хармс.

Встречи Армена Ашотяна с должностными лицами Европейского парламента продолжаются.