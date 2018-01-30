Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против России


Европейский союз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Как передает Арменпресс, oб этом заявил во вторник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, комментируя распространенный минфином США "кремлевский список".

"Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - сказал он.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации