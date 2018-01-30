ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против России

Европейский союз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Как передает Арменпресс, oб этом заявил во вторник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, комментируя распространенный минфином США "кремлевский список".

"Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - сказал он.





