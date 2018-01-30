VW по итогам 2017 года остался крупнейшим в мире автопроизводителем

Германская группа Volkswagen по итогам 2017 года осталась крупнейшим в мире производителем автомобилей, на вторую строчку вырвался объединенный концерн Renault, Nissan и Mitsubishi Motors, тогда как японская Toyota оттеснена на третье место, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Volkswagen в прошлом году продал рекордные 10,74 млн автомобилей (+4,3% по сравнению с 2016 годом), если считать все бренды группы, и почти 10,54 млн, если не включать грузовики MAN и Scania.

Помимо одноименного бренда, германскому автоконцерну Volkswagen принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.

Совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi Motors выросли на 6,5% - до 10,608 млн, они включают только легковые и малотоннажные грузовые автомобили, и по этому показателю концерн опережает Volkswagen.

В том числе группа Renault увеличила реализацию на 8,5%, до 3,76 млн, установив новый рекорд. Продажи Nissan повысились на 4,6%, до 5,82 млн автомобилей, Mitsubishi Motors - на 10%, до 1,03 млн.

Согласно годовому отчету Toyota, продажи ее машин по всему миру возросли в 2017 году 2,1% - до 10,38 млн единиц.

Из ведущих автопроизводителей мира пока нет данных только для General Motors -компания отчитывается 6 февраля. Однако после прошлогодней продажи европейских брендов Opel и Vauxhall американский концерн вряд ли может рассчитывать на место в первой тройке, отмечают эксперты.