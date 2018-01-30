Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-01-18

ЕРЕВАН, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 января, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 480.63 драм. Курс евро сократился на 0.55 драмa и составил 596.08 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.58 драм. Курс британского фунта сократился на 1.37 драмa и составил 676.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 144.58 драмa и составила 20765.99 драм. Цена серебра сократилась на 1.02 драмa и составила 267.87 драм. Цена платины сократилась на 93.37 драмa и составила 15622.59 драм.