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Появление арцахского бренда в российском рынке стало причиной очередной азербайджанской истерии


Корреспондента азербайджанского агентства АПА рассердил тот факт, что в магазинах Москвы представлен спиртной напиток под названием «Арцах тутовый».

Как сообщает Арменпресс, продукция ОАО «Artsax Btandy Company» продается в московских сетях магазинов «Ашан», «Лента» и др.

«Ранее армяне выпустили в продажу в России тутовую, кизиловую водки под названием «Карабах» и другие спиртные напитки. Теперь же они начали выпускать продукцию под названием «Арцах», - пишет рассерженный азербайджанский корреспондент.




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