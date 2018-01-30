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Азиатские индексы - 30-01-18


ТОКИО, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.43% и составил 23291.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.19% и составил 1858.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.99% и составил 3488.01 пункта, а HANG SENG снизился на 1.09% и составил 32607.29 пункта.




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