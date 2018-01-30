Мирное урегулирование конфликта Нагорного Карабаха является одной из важнейших задач внешней политики Армении: Серж Саргсян

На встрече с руководством министерства иностранных дел в Ереване президент Армении Серж Саргсян коснулся переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Мы никогда не пытались переложить нашу часть ответственности за решение международных и региональных проблем на чужие плечи. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет по-прежнему находиться на авангарде нашей внешнеполитической повестки дня. Разумеется, мы будем неуклонно продолжать поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Наши позиции в процессе урегулирования резко укрепились благодаря последовательной работе за последние 10 лет», - как сообщает Арменпресс, сказал президент.

Он поблагодарил всех участников процесса во главе с министром. Он подчеркнул, что Армении удалось закрепить право народов на самоопределение как основополагающий принцип урегулирования конфликта.

«В то же время, насколько нагорно-карабахский конфликт находится на авангарде нашей внешней повестки дня, внешняя политика Армении, конечно же, не должна ограничиваться только этим вопросом. Естественно, что национальные интересы Армении должны быть краеугольным камнем внешней политикой, и активное участие Армении в вопросах международной повестки окажет положительное влияние на продвижение наших позиций», - сказал Серж Саргсян.