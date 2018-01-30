Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата на пост главы государства сообщил, что не видел "кремлевский список" минфина США, но пошутил, что ему "обидно" в него не попасть, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам российского лидера, этот документ наносит вред международным отношениям в целом, однако он назвал полной глупостью сворачивание отношений РФ и США до нуля. Путин подчеркнул, что Москва будет терпеливо выстраивать отношения с Вашингтоном настолько, насколько готовы сами Соединенные Штаты.

"Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить - чего они хотят. Мы знаем, чего мы хотим: мы хотим выстраивать долгосрочные, стабильные, основанные на международном праве отношения", - заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Москва пока воздержится от ответных шагов. "Мы ждали этого списка и, не буду скрывать, готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов", - сказал глава государства.