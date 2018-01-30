Основная часть суммы на продление ААЭС будет направлена на повышение уровня безопасности

Основная часть проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской АЭС стоимостью в 300 миллионов долларов - это действия по повышению уровня безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 января заявил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, отвечая на вопрос о том, какое взаимовыгодное решение может быть принято в связи с АЭС с учетом соглашения Армения-ЕС.

«Переговоры завершены, их результаты четко сформулированы в соглашении Армения-ЕС, в котором говорится, что Армения должна представить дорожную карту для вывода из эксплуатации действующего энергоблока. Это зафиксировано, и я думаю, что у нас нет иллюзий о том, что активный блок должен работать вечно. Мы сделали и продолжаем делать значительные инвестиции на стандарты безопасности. Продление планируется на 10 лет, после чего планируется вывод из эксплуатации. Здесь нет ничего необычного», - сказал замминистра.

Заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Дирк Лоренц в связи с вопросом о дальнейшей эксплуатации АЭС отметил: «Мы считаем, что атомная электростанция должна быть закрыта как можно скорее, потому что невозможно улучшить его таким образом, чтобы он полностью соответствовал международным стандартам безопасности. В то же время мы понимаем, что энергетическая безопасность важна для Армении, и это должно быть принято во внимание».

По словам официального представителя ЕС, в настоящее время они работают над совершенствованием ААЭС. «После трагического инцидента с Фукусимой мы провели стресс-тесты на атомных электростанциях в ЕС, в том числе и в Армении. Теперь важно реализовать его результаты и сделать все возможное, чтобы повысить уровень безопасности», - сказал он.