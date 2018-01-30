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На Сицилии арестовали более 30 мафиози, укравших банкомат экскаватором


Более 30 предполагаемых мафиози арестованы на Сицилии, одновременно ряд крупных операций по борьбе с организованной преступностью прошли в других городах Италии, как передает Арменпресс, об этом сообщили местные правоохранители.

В сицилийской Катании полиция арестовала 33 представителя клана Сантанджело, связанного с "Коза ностра". Их основной сферой деятельности был оборот наркотиков, рэкет и грабежи. Среди вменяемых им преступлений – кража банкомата с применением экскаватора. Район города Адрано, где промышляла мафиозная группа, был поделен с "конкурирующей фирмой" Скализи, с которой семья Сантаджело после долгих лет открытого противостояния смогла прийти к мировому соглашению, договорившись о "справедливом распределении" преступных доходов.




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