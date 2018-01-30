DPA: блок Меркель и СДПГ уладили разногласия по вопросу ограничения миграции

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уладили на коалиционных переговорах разногласия по ключевому вопросу - о воссоединении семей беженцев и ограничении миграции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство DPA.

ХДС/ХСС и СДПГ договорились продлить до 31 июля запрет на воссоединение со своими семьями мигрантов, которые получили ограниченный по времени статус беженца в ФРГ. Впоследствии этот контингент будет ограничен по гуманитарным соображениям тысячей человек в месяц.

Запрет на воссоединение с семьями мигрантов, которые пользуются ограниченной (так называемой субсидированной) защитой в ФРГ, пока действует до 18 марта. Такая защита предоставляется тем людям, которые не подпадают под действие Женевской конвенции о статусе беженцев, но не могут быть отправлены на родину, если там им грозят пытки или, например, смертная казнь. Им, как правило, на год дают вид на жительство в ФРГ, который затем продлевается. Социал-демократы выступали за снятие запрета, консерваторы настаивали на его продлении.